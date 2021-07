La princesse Delphine pour la toute première fois présente aux festivités du 21 juillet

La princesse Delphine et son compagnon Jim O'Hare seront de la partie aux festivités officielles du 21 juillet, à Bruxelles. C’est ce qu’a annoncé le Palais lundi. Le couple sera présent dans l'après-midi, tout comme le roi Philippe et la reine Mathilde, la princesse Astrid et son époux, et le prince Laurent, dans la tribune royale de la place des Palais, pour assister au traditionnel défilé.