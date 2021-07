Le test de néerlandais pour la 3ème maternelle est prêt : "les enfants ne s’en rendront même pas compte"

"Le Koalatest est très adapté aux enfants. Les jeunes élèves ne se rendent souvent pas compte qu'ils passent un test", a commenté le ministre Ben Weyts. "Nous disposons désormais d'un instrument prêt à l'emploi pour identifier à temps les déficits linguistiques. Ainsi, nous pouvons intervenir dès l'école maternelle et éviter que certains enfants ne prennent du retard tout au long de leur parcours scolaire", souligne-t-il.

Le test de Koala sera effectué chaque année entre le 10 octobre et le 30 novembre. Les écoles peuvent compter sur un budget supplémentaire de 12 millions d'euros pour un soutien additionnelle en classe lors du déroulement du test et pour le rattrapage des élèves ayant des lacunes linguistiques. L'investissement supplémentaire permettra d'employer 240 personnes à temps plein en plus.