Covid-19 : recrudescence du nombre de contaminations chez les jeunes à Louvain 

L'augmentation du nombre de contaminations à Louvain est assez frappante car jusqu’ici, la ville estudiantine avait été relativement épargnée par les infections en nombre. La situation a désormais changé. Il ne semble pas y avoir de véritables clusters, mais les infections concernent principalement les jeunes et les adultes de moins de 30 ans.

"Vu la forte proportion de jeunes habitants, Louvain doit à présent faire face à des chiffres plus élevés", explique Mohamed Ridouani. "La tendance nationale est à l'augmentation des infections chez les jeunes et il en va de même à Louvain. De toutes les villes centrales, Louvain compte le plus grand nombre de jeunes et il est donc logique que nous soyons actuellement confrontés à un nombre élevé de contaminations", poursuit-il.

D’après le bourgmestre, il n’y a aucune raison de paniquer. Mohamed Ridouani invite cependant les jeunes à se faire vacciner dès que possible. "Les infections à Louvain sont exclusivement constatées chez les jeunes. Il est important qu'ils se fassent également vacciner pour se protéger et protéger les autres. Le message est le suivant : faites-vous vacciner dès que possible."

Le bourgmestre a encore fait savoir que la ville prévoyait désormais des journées de vaccination supplémentaires pour atteindre un maximum de jeunes.