Un corps dans un état de décomposition avancé retrouvé près d’un camping à Blankenberge

Le corps a été découvert dimanche vers 13h00 près d'un camping. La police de la zone Blankenberge/Zuienkerke a immédiatement mis en place un périmètre de sécurité pour enquêter sur le décès.

Un médecin légiste s'est rendu sur les lieux pour procéder à une autopsie externe. Il est rapidement apparu que le corps était dans un état de décomposition avancé, ce qui complique l'identification de la victime.

D’après les premières constatations du parquet de Flandre occidentale, il s’agit selon toute vraisemblance d'un homme de 39 ans, originaire d'Ostende. Ce dernier avait quitté son domicile à Ostende le 27 janvier vers 21h45 et n'avait plus été revu depuis. Les recherches dans le Spuikom voisin n'avaient rien donné non plus.

L'identification officielle doit encore être effectuée. En attendant, les circonstances exactes du décès restent floues. Une autopsie sera pratiquée mardi.