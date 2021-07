A partir du samedi 17 juillet Ostende réactive son système d’enregistrement pour ses plages

La ville d'Ostende a annoncé mardi la réactivation entre le 17 juillet et le 21 juillet de son système d'enregistrement pour les trois plages les plus fréquentées de la ville côtière. Il sera obligatoire de s'inscrire pour la Klein Strand, la Groiestrand et la Groot Strand. En raison des prévisions météorologiques favorables, beaucoup de visiteurs sont en effet attendus au cours des semaines à venir.