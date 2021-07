Une poupée gonflable accrochée à la fenêtre d’une église à Leffinge

C’est une étrange apparition qui s’est produite hier à l’église du village de Leffinge. Entre les barreaux de la fenêtre, on pouvait apercevoir une poupée gonflable. On ne sait pas qui est l’auteur de ce geste et quelles étaient ses intentions. Était-ce un blasphème, une farce ou une mauvaise blague ? Personne ne le sait.

L'église Notre-Dame de Leffinge a été désacralisée le 1er juillet. Le geste pourrait avoir quelque chose à voir avec ça. La désacralisation, en termes ecclésiastiques est le fait de réduire un lieu de culte à un usage profane qui ne soit pas inconvenant".

La désacralisation a été annoncée au printemps par le diocèse après consultation du conseil communal. C'est désormais la commune de Middelkerke qui décidera du contenu socioculturel de l'église.