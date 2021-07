Anvers ouvre son propre centre de formation de taille du diamant

HB Anvers n'existe que depuis un an et demi, mais elle est depuis devenue une entreprise d'envergure, comptant 85 employés et ayant enregistré un chiffre d'affaires de 120 millions de dollars en 2020.

La société gère l'ensemble du processus d'approvisionnement et de production, du diamant brut au diamant taillé. "Nous offrons exactement ce que les consommateurs demandent de plus en plus", indique la porte-parole, Margaux Donckier. "Une vision complète et des certitudes sur le processus, depuis l'emplacement du diamant brut jusqu'au produit fini et taillé. Cette formule s'avère fructueuse et nous avons donc besoin de spécialistes du diamant supplémentaires pour continuer à répondre à la demande."

Le bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever (N-VA), a visité HB Anvers ce mercredi et s'est réjoui que le monde du diamant anversois dispose à nouveau d'une formation structurelle et de qualité pour les tailleurs. "L'enseignement du diamant a une longue tradition à Anvers, mais il était en voie de disparition", a-t-il commenté. "HB Antwerp offre une excellente opportunité d'apprendre un métier et de se recycler".

Le cursus pour devenir tailleur de diamants sera dans un premier temps donné à huit futurs tailleurs, trois fois par an. L'Académie HB va également lancer un cours pour les "planificateurs de diamants". Il s’agira d’une formation technique pour que les employés soient capables d’analyser et de planifier la façon dont un diamant brut doit être taillé de la façon la plus efficace.