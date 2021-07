"Deux doses de vaccin sont indispensables pour protéger contre le variant Delta"

Or, selon l'ECDC, dans plus de dix pays de l'Union européenne, près de 30 % ou plus des personnes de plus de 80 ans n'ont pas encore terminé le programme de vaccination recommandé. "Il est essentiel que les pays accélèrent leur programme de vaccination, y compris l'administration de deuxièmes doses lorsque recommandé, ainsi que de combler les lacunes et de freiner les opportunités d'émergence de variants aussi vite que possible", a souligné l'EMA.

Le régulateur européen recommande l'administration deux doses pour les vaccins Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) et Vaxzevria (AstraZeneca).