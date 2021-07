Le nombre de merles à Bruxelles a diminué de moitié en 30 ans

"Ils ont probablement aussi dû faire face au virus Usutu. Il s'agit d'un virus transmis par les moustiques pour lequel il n'existe encore aucun traitement", souligne-t-il encore. "Il se peut également qu’il y ait d'autres facteurs de stress dans la ville que nous ne connaissons pas encore".

A noter que les moineaux ont également la vie dure en Région bruxelloise, où ils se font de plus en plus rares. "Comme les habitations sont de mieux en mieux isolées, les moineaux ont du mal à trouver des fissures et des trous pour construire leurs nids. Mais il y a également une pénurie de nourriture pour ces oiseaux", explique Olivier Beck.

Bruxelles Environnement suit toutes les espèces d'oiseaux de la Région depuis 1992.