Pass sanitaire pas en ordre ? Les voyageurs vont être davantage contrôlés et plus lourdement sanctionnés

Les personnes qui voyagent depuis ou vers notre pays et qui ne possèdent pas les documents Covid nécessaires devront dorénavant payer immédiatement 250 euros. Dans le cas d'un faux, l'amende peut même atteindre 750 euros. Les compagnies aériennes qui ne contrôlent pas le respect des mesures peuvent quant à elles également s'attendre à de lourdes sanctions. Le parquet de Halle-Vilvorde et la police ont d’ores et déjà annoncé des actions plus ciblées à l'aéroport de Zaventem.