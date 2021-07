Covid-19 : la Belgique repasse en orange sur la carte européenne de l'ECDC

Un pays devient orange sur la carte de l'ECDC s'il remplit l'un de ces trois critères: une incidence de moins de 50 cas pour 100.000 habitants avec un taux de positivité de 4% ou plus, une incidence se situant entre 50 et 75 cas avec un taux de positivité de 1% ou plus, ou alors une incidence se situant entre 75 et 200 cas avec un taux de positivité en dessous de 4%.