En images : des torrents d’eau dévastent les routes et les habitations à travers le pays

Une grande partie de la Wallonie et plusieurs provinces flamandes se trouvent jeudi dans une situation catastrophique en raison des violentes intempéries qui s'abattent sur le pays. Au moins six morts sont à déplorer. Le réseau ferroviaire a été mis à l'arrêt en Wallonie. Toute la province de Liège et une grande partie de celles de Luxembourg, de Namur et du Brabant Wallon sont en alerte de crue.