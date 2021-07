Les Liégeois priés d'évacuer la ville, la ministre de l'Intérieur déclenche la phase fédérale d'urgence

"La gouverneur faisant fonction et les autorités de la Ville de Liège demandent aux habitants de Liège qui ont encore la possibilité d'évacuer de le faire. Il leur est conseillé de se diriger vers les hauteurs de Liège. Toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire doivent quitter Liège", indique le communiqué.

Les zones concernées par les conseils d'évacuation sur Liège sont les quartiers de Coronmeuse, Saint-Léonard, Outremeuse et le centre-ville. La crainte se situe principalement au niveau du pont-barrage de l'Île Monsin, actuellement en réparation.



"Si l'évacuation n'est plus possible, il est recommandé aux citoyens vivant notamment au bord de l'Ourthe et de la Meuse de monter à l'étage et de ne prendre aucun risque. La situation de crise est exceptionnelle et la solidarité doit primer", ajoute la bourgmestre faisant fonction Christine Defraigne. Les quais devraient également être prochainement fermés et l'accès à la ville largement réduit.