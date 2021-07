Des files d’attente prévues à Brussels Airport suite à des contrôles accrus

Alors que le parquet de Halle-Vilvorde a annoncé un contrôle plus strict des passagers de l'aéroport de Bruxelles-National, l'aéroport prévient que des files d'attente risque de se former aux heures de pointe. "Nous demandons à nos passagers d'être préparés et d'avoir le PLF et les documents nécessaires à portée de main", indique Brussels Airport.