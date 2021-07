Trains à l’arrêt, routes inondées, habitations évacuées : la pluie sème le chaos au sud du pays

Les fortes pluies de ces derniers jours et heures ont également causé de gros problèmes dans le Brabant flamand. Les bourgmestres de Glabbeek et Geetbets évoquent des situations "catastrophiques" et "sans précédent", tandis que les pompiers de Louvain sont submergés d'appels d'urgence. Les rues d'autres municipalités sont également sous eau mais la situation y semble moins dramatique.

"La situation est catastrophique", explique Jo Roggen, bourgmestre de Geetbets. "Nous sommes sous eau depuis plusieurs heures et il ne semble pas que la situation s'améliore rapidement. Dans la Hogestraat, l'eau est montée à un mètre sur une distance d'environ un kilomètre de long, mais il y a plusieurs autres points critiques. La Gete charrie l'eau venant du Limbourg et de Wallonie, et ce n'est pas fini". Glabbeek connaît également d'importants embarras, rapporte le maïeur Peter Reekmans. "La situation est chaotique, je n'ai jamais vécu cela auparavant. Presque toutes les rues sont sous eau et nous avons déjà dû fermer plusieurs d'entre elles. Pour le moment, le nombre de maisons et de caves inondées est encore raisonnable mais c'est une catastrophe de toute façon".

A Louvain, les pompiers ont déjà reçu plus de 150 appels pour des caves inondées ou des toitures endommagées. Le domaine provincial de Kessel-Lo est aussi temporairement fermé au public car plusieurs parties sont inondées.