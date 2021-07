200 secouristes de France, d'Italie et d'Autriche, avec bateaux et hélicos en renfort

Quelque 200 secouristes et de l'aide matérielle sont venus de France, des Pays-Bas, du Luxembourg, d'Italie et d'Autriche pour prêter main forte aux secouristes belges dans les opérations de recherche et de sauvetage consécutives aux inondations meurtrières des deux derniers jours, a détaillé vendredi la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V).