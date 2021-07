Alors que la décrue s’amorce on déplore 20 victimes et 19 disparus suite aux inondations

Ce bilan pourrait cependant encore s'alourdir, les secours étant toujours à l'oeuvre et beaucoup de personnes isolées dans leur habitation n'ayant pu encore être contactées. Quelque 120 communes ont été touchées dans tout le pays.

La situation est particulièrement dramatique dans la commune de Verviers, où au moins six personnes ont perdu la vie et plusieurs autres sont portées disparues. Des décès ont également été signalés à Trooz, Chaudfontaine, Philippeville, Aywaille, Eupen et Pepinster. Dans cette dernière commune, une barque des services de secours, avec à son bord cinq pompiers et trois rescapés, a chaviré jeudi. Si les hommes du feu ont pu être secourus, les trois autres personnes n'ont pas été retrouvées.

Le Roi et la Reine s'y rendront à 15h30.

Les violentes intempéries et inondations ont également privé plus de 41.000 foyers d'électricité au sud du pays. Un retour à la normale n'est pas prévu avant plusieurs jours.

Le rail, mis à l'arrêt dans une grande partie de la Wallonie jeudi, reste paralysé. Toutes les lignes sont interrompues en-dessous de Charleroi, Ottignies, Namur et Liège. La SNCB déconseille les voyages en train dans cette partie du pays et demande aux voyageurs de ne pas se rendre en gare dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg.

Sur le terrain, les opérations de secours et de nettoyage se poursuivent. Les conditions météorologiques étant plus favorables ce vendredi, un hélicoptère NH90 de la Défense a pu décoller de Bierset (Liège) en matinée pour participer aux missions de sauvetage et d'évacuation dans les zones inondées, où des personnes, parfois réfugiées sur leur toit, attendaient encore d'être secourues.