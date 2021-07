Alexander De Croo et Ursula von der Leyen visitent les régions touchées par les intempéries

"J'admire le courage des citoyens avec lesquels nous avons discutés. Je veux leur dire que nous, les Européens, sommes avec vous dans ces moments difficiles. Votre deuil est le nôtre mais c'est aussi ensemble que nous nous en sortirons. L'Europe aide déjà et continuera de le faire. Plus de 170 sauveteurs de différents pays européens ont été déployés et on a activé le mécanisme de protection civile européen", a détaillé la présidente de la Commission. "L'Union européenne sera aux côtés de la Belgique pour la reconstruction", a-t-elle ajouté.

Ce samedi, la délégation officielle doit également se rendre à Eupen, chef-lieu de la Communauté germanophone lui aussi été dévasté par les inondations.