Trois jours d’intempéries et d’inondations sans précédent dans notre pays

Notre pays a été touché, par des intempéries et des inondations sans précédent, au cours des trois derniers jours. Cela avait débuté mercredi, puis à s’intensifier jeudi, et vendredi la lumière a commencé à briller au bout du tunnel. Mais ce n'est que depuis lors qu’on a découvert l'étendue des dégâts, de nombreuses victimes prises au piège dans leur maison ou leur voiture emportée par le courant et des dégâts matériels considérables. Un rappel en image avec les envoyés spéciaux sur place de la VRT.