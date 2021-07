Attention aux jerrycans bleus qui pourraient s’échouer sur nos plages, ils contiennent des produits dangereux

Le Centre Maritime de Sauvetage et de Coordination (MRCC) et les services du gouverneur de Flandre occidentale mettent en garde la population sur la présence possible de jerrycans qui pourraient s'échouer sur la côte belge ce week-end ou dans les prochains jours. Ces jerrycans contiennent des produits chimiques qui peuvent causer des brûlures. "Ne les ouvrez en aucun cas".