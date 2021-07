La vie est-elle vraiment devenue plus chère en Belgique ? C’est sans doute temporaire

Beaucoup de produits - mais pas tous - sont devenus plus chers. Le prix du gaz naturel et de l'électricité, un élément important pour chaque ménage, a augmenté respectivement de 25 et 10 % par rapport à la même période l'année dernière. Les prix des carburants suivent la même tendance : le diesel et l'essence ont augmenté de quelque 16 % par rapport à l'année dernière.

Boire un verre dans un café ou manger dans un restaurant vous coûtera en moyenne 3,4 % de plus. Le tabac (+8,3 %), les services bancaires (+12 %) et les services postaux (+18 %) contribuent également à l'augmentation de l'inflation. Et la forte demande a déclenché une hausse des prix des voitures neuves et d'occasion.

Les prix des matières premières dans le secteur de la construction ont doublé, voire triplé, ce qui rend la rénovation ou la construction d'une nouvelle maison beaucoup plus coûteuse. Dans le même temps, le prix de l'immobilier continue d'augmenter.

La bonne nouvelle est que le coût de la nourriture, des produits ménagers, des vêtements et de nombreux produits de santé n'a pratiquement pas augmenté ou est resté stable.