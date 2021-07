Le nouveau bilan des inondations s’élève à 31 morts et 163 personnes "présumées disparues"

En Flandre, aucune nouvelle intervention n'est prévue dans le Brabant flamand. Le niveau du Démer n'a pas encore été stabilisé, ce qui reste un point d'attention, alors que celui de la Dyle est encore élevé, mais reste sous contrôle. La situation est surveillée de près.

Dans le Limbourg, le niveau de la Meuse baisse fortement, avec le centre de Halen encore inondé. Le niveau de la Velpe diminue également alors que la Gette continue de monter. À Herk-de-Stad, la digue du Démer s'est rompue et cela représente un risque certain pour plusieurs villages, prévient le Centre de crise.

Ce dernier répète son appel à ne pas se rendre sur les zones sinistrées. Cela pourrait mettre en danger les opérations de sauvetage des services de secours, et de nombreuses routes sont difficiles à emprunter. Mieux vaut attendre un appel spécifique de la Croix-Rouge, si on s'est porté volontaire auprès de celle-ci, ou d'une commune pour donner ou apporter du matériel, préconise le Centre de Crise.

La Croix-Rouge recense actuellement tous les besoins dans les zones touchées et cherche une solution pour les biens qui ont été livrés jusqu'à présent et qui ne sont pas utilisés. Cela nécessite du temps et des concertations, souligne-t-on.