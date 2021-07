Pour venir en aide aux sinistrés, les initiatives individuelles spontanées ne sont pas les plus efficaces

"Celui qui s'inscrit comme volontaire ne sera pas déployé aujourd'hui", affirme Jan Poté. "Nous devons d'abord recenser les besoins : savoir combien de personnes il nous faut pour quelle tâche et à quel endroit. Et répondre d'abord à ces besoins est vraiment une priorité, également pour les communautés touchées. Maintenant que l'eau se retire de plus en plus, les dégâts deviennent également plus visibles. Donc, dans les jours à venir, nous aurons une meilleure idée de qui nous pouvons déployer où et pour quoi faire."