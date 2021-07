Annelies Verlinden : "Faire un don financier est actuellement le meilleur moyen d'aider"

Lors d'une conférence de presse tenue lundi matin avec des représentants des différents services d'urgence, la Police fédérale, la Protection civile et la Croix Rouge, Annelies Verlinden a remercié les nombreux bénévoles qui ont travaillé pour aider les victimes des inondations ces derniers jours. "J'ai vu une immense mobilisation ces derniers jours, et c'est réconfortant. Cette solidarité montre à quel point les gens sont résilients."

Toute personne qui souhaite encore apporter de l’aide peut s'inscrire comme volontaire sur la plateforme de la Croix-Rouge ou faire un don financier sur le compte de la Croix-Rouge numéro BE70 0000 0000 2525. "Il y a un grand besoin d'aide financière, qui permettra aux organisations humanitaires sur le terrain de répondre aux besoins de manière extrêmement souple, rapide et efficace aux besoins", a déclaré la ministre. "C'est la meilleure façon d'aider maintenant."

Les victimes peuvent faire appel aux fonds des calamités pour obtenir une indemnisation des dommages matériels et notre pays a également soumis une demande au Fonds européen de solidarité qui intervient dans les catastrophes naturelles, a rappelé le ministre. "Nous comptons sur une prise en charge rapide de cette demande". Enfin, le gouvernement fédéral rencontre également les assureurs ce lundi afin de faire pression pour que la procédure soit la plus rapide possible pour les personnes victimes de dégâts. "Ces personnes ont besoin d'aide maintenant pour pouvoir reconstruire leur vie", a-t-elle déclaré.

Par ailleurs Annelies Verlinden a promis qu’une évaluation des interventions des différents services de secours aura lieu mais a assuré qu’il y avait eu une très bonne collaboration entre les services sur le terrain.