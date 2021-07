Renforcement des contrôles sur les retours de voyages et entrée en vigueur du covid safe ticket

La présentation d'un covid safe ticket sera nécessaire pour assister aux grands événements de plus de 1.500 personnes à partir du 13 août en extérieur et du 1er septembre en intérieur, ont indiqué vendredi le Premier ministre, Alexander De Croo, et le ministre-président flamand, Jan Jambon, au cours de la conférence de presse qui a suivi le Comité de concertation. "Nous maintenons une certaine prudence, mais nous ne voulons pas à ce stade-ci revenir sur des choses qu'on avait déjà annoncées plus tôt", a ajouté Alexander De Croo.