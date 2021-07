Grève de la faim des sans-papiers : "Personne ne veut un drame"a répété Sammy Mahdi  

Des équipes médicales ont été envoyées dimanche soir, sur demande du gouvernement, auprès des personnes sans-papiers qui sont en grève de la faim dans l'église du Béguinage au centre de Bruxelles et dans des locaux de l'ULB et de la VUB, a-t-on appris lundi matin. "Personne ne veut un drame", a de son côté répété dimanche le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Sammy Mahdi (CD&V).