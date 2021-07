Inondations : La "Cellule personnes disparues" va s’orienter vers la recherche de corps

Le bilan actuel des inondations meurtrières qui ont frappé le pays en fin de semaine dernière est de 31 morts et de 163 personnes portées disparues. "Je peux imaginer que certaines de ces 163 personnes qui figurent désormais sur la liste n'ont pas encore réussi à contacter des proches. Par exemple, il se peut que des personnes n'aient plus de téléphone portable ou qu'elles se trouvent à l'hôpital sans données d'identification. "Mais nous nous rendons également compte que plus le temps passe, plus nous devons nous poser de questions. Nous devons être très honnêtes à ce sujet", déclare Alain Remue.