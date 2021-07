Un convoi de cinq camions est parti de Flandre occidentale en direction des sinistrés de Hotton

L'asbl Belgian Aid, qui a déjà organisé de nombreuses campagnes d’aide, dans le passé, a commencé à collecter des biens vendredi après-midi à Courtrai, Wervik et Bavikhove, en Flandre occidentale. Dimanche matin à l’aube, cinq semi-remorques et un plus petit camion chargés de biens de toute sortes sont partis pour Hotton, dans la province du Luxembourg.