Les assurances promettent de dédommager rapidement les sinistrés

L'assureur Ethias a affrété des centres mobiles de crise pour aller directement à la rencontre de ses assurés (particuliers, collectivités et entreprises) touchés par les inondations de la semaine dernière. Dès ce lundi, et jusqu'au 30 juillet, plusieurs bus seront déployés du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30 pour sillonner les communes les plus sinistrées, indique-t-il.

Ces bus sont équipés d'une connexion internet, transportent une équipe pluridisciplinaire de conseillers et d'inspecteurs pour faciliter la déclaration et accélérer le traitement des sinistres. Quatre bus feront étape dans les communes les plus touchées, dans les régions de Liège, Verviers mais aussi dans le Brabant wallon, à Dinant ou encore à Andenne. L'itinéraire est disponible sur le site de l'assureur.

Ethias verse une avance de fonds automatique et immédiate de 1.500 euros à chacun de ses assurés particuliers dès l'ouverture d'un dossier pour les habitations sinistrées suite aux inondations, rappelle-t-il. Un soutien psychologique peut également être sollicité auprès de l'assureur.