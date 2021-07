La Belgique en deuil ce mardi en mémoire des victimes des intempéries

La Belgique observe une journée de deuil national ce mardi à la suite des intempéries et inondations dévastatrices qui ont frappé le pays la semaine dernière et qui ont coûté la vie à 31 personnes jusqu'à présent, selon le dernier bilan officiel. Le pays s'est figé pour une minute de silence et de recueillement à midi, et les drapeaux ont été mis en berne.