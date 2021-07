"Ils demandent notre numéro d'assurance, mais ils ne se rendent pas compte que notre maison n'existe plus"

Les intempéries des 14 et 15 juillet ont provoqué d'énormes ravages. Alors que l'eau s'est retirée, l'étendue des dégâts apparaît au grand jour. D’innombrables habitations ont été inondées et d'autres ont été complètement emportées par le courant. L’émission "Terzake" de la VRT est allée mesurer l’ampleur des dégâts à Trooz, un village près de Chaudfontaine dans la province de Liège. "Ils nous demandent notre numéro d'assurance, mais ils ne se rendent pas compte que notre maison n'existe plus", explique notamment Hilaire Munsala. Visionnez dans cette vidéo quelques témoignages de résidents, recueillis par l’équipe de "Terzake".