En images : La princesse Delphine pour la première fois dans la tribune royale lors du défilé

La Fête nationale du 21 juillet se déroulera demain/mercredi "avec la sobriété imposée par les circonstances". La princesse Delphine et son compagnon Jim O'Hare ont pris place dans la tribune d’honneur royale, tout comme le roi Philippe et la reine Mathilde, la princesse Astrid et son époux, et le prince Laurent, pour assister au traditionnel défilé Place des Palais.