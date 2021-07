Le Roi et la Reine et leurs enfants ont assisté au Te Deum

Le traditionnel Te Deum, était célébré ce 21 juillet, jour de fête nationale, à la cathédrale des Saints Michel et Gudule, à Bruxelles, en présence du Roi et de la Reine et de leurs quatre enfants. Plusieurs membres du gouvernement y assistaient également. En raison de la crise sanitaires, des mesures de sécurité supplémentaires ont été prises. Le public était moins nombreux qu'à l'accoutumée et était également tenu à une plus grande distance.