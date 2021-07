Le nettoyage des inondations n'est pas sans danger : "Gare aux produits chimiques et aux brûlures"

"Les inondations ont été très puissantes", souligne Yves Stevens du centre de crise. "Ils ont inondé beaucoup de jardins, de garages et de caves et ont tout emporté avec eux. Par conséquent, à certains endroits, du fioul domestique peut avoir pénétré dans l'eau boueuse. D’autres substances chimiques dangereuses et produits de nettoyage se sont aussi retrouvés dans l'eau", prévient-il.