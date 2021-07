Le Pukkelpop suspend ses préparatifs et la vente des billets et demande plus de clarté sur le "Covid safe ticket"

Pour recevoir ce ticket, il faudra être entièrement vacciné depuis plus de deux semaines, présenter un certificat de rétablissement ou un test négatif datant de 48 heures au maximum. Auparavant, ce délai était de 72 heures.

Ce jeudi, le Pukkelpop a demandé "une clarification de la part du gouvernement fédéral" et se dit confiant que cette clarification sera fournie sous peu". En attendant, il n'est plus possible d'acheter des places pour le festival de musique: la vente de billets, de bons et de logements pour l’édition 2021 a été mise hors ligne par l'organisation.

Pukkelpop doit se tenir du 19 au 22 août à Kiewit près de Hasselt, avec un nombre de 66.000 spectateurs admis par jour. D’après les dernières décisions du Codeco, le public du Pukkelpop – un festival de quatre jours - devrait ainsi être testé plusieurs fois. Beaucoup se demandent comment cela pourrait fonctionner dans la pratique. La décision de refuser les tests rapides ou antigéniques déplaît également aux organisateurs, qui ne souhaitent pas faire de plus amples commentaires pour le moment.