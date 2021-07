Le secrétaire d’Etat Sammy Mahdi l’affirme : "Aucun accord n’a été conclu avec les grévistes de la faim"

La grève de la faim menée à Bruxelles, dans les bâtiments des universités ULB et VUB et dans l'église du Béguinage, avait atteint son paroxysme la semaine dernière. Plus de deux cents sans-papiers concernés s’étaient en effet également mis en grève de la soif, ce qui augmentait irrémédiablement le risque de décès. Ecolo et le PS avaient alors menacé de quitter le gouvernement si l'une de ces personnes venait à mourir.