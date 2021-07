Rapatriement des Belges de Syrie : "C’était plus sûr pour notre pays que de les laisser là-bas"

Prendre la décision de rapatrier les femmes et enfants belges du camp de Roj en Syrie, qui sont revenus la semaine dernière sur le sol belge, était selon les services de sécurité plus sûr pour notre pays que de les laisser là-bas, a expliqué jeudi en commission de la Chambre le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD). Avec le rapatriement en fin de semaine dernière de 6 femmes belges et de leurs 10 enfants, l'opération des services belges au camp de Roj est bouclée. Pour le moment, il n'est pas question de rapatriement d'hommes liés à l'organisation terroriste Etat islamique, affirme le Premier.