121 athlètes belges dans 25 disciplines aux JO de Tokyo avec une réel ambition de médailles

La benjamine de la sélection est la gymnaste Jutta Verkest âgée de 15 ans. Le doyen est le cavalier d'obstacles Jérôme Guéry qui fête ses 41 ans le 24 juillet. Mais si l'un des cavaliers de jumping devait renoncer et que son remplaçant devait entrer en lice, ce serait lui, Yves Vanderhasselt 42 ans qui hériterait du titre. Quant à celui de l'Olympien belge le plus expérimenté, ils sont cinq à pouvoir se prévaloir d'une quatrième participation consécutive: les athlètes Jonathan et Kevin Borlée et les hockeyeurs Gauthier Boccard, Felix Denayer et John-John Dohmen (Thomas Briels n'est que réserviste à Tokyo). Sans la blessure de son cheval Fletcha, la cavalière de concours complet Karien Donckers aurait participé à ses 7e JO, record belge que partagent le tireur François Lafortune et le pongiste Jean-Michel Saive.

De l'olympiade sud-américaine à l'extrême orientale, le sport belge a enregistré quelques premières: une première athlète championne du monde avec Nafi Thiam (2017), une première régatière en voile au sommet de la planète grâce à Emma Plasschaert (2018), imitée quelques semaines plus tard par Nina Derwael, qui a même récidivé douze mois plus tard (2019) en gymnastique artistique. Sur sa lancée de leur 2e place à Rio, les Red Lions de hockey offraient une première Coupe du monde à la Belgique dans un sport collectif olympique. Et pas plus tard que le mois dernier, c'est le judo masculin qui obtenait son premier sacre mondial par l'entremise de Matthias Casse, déjà solide N.1 au classement mondial dans sa catégorie (-81 kg).

Tous sont de légitimes candidats au podium et même à la plus haute marche. Il ne faudrait pas oublier les champions d'Europe par équipes d'équitation, le taekwondoïste Jaouad Achab, ou les coureurs cyclistes Wout van Aert, triple vice-champion du monde en titre, et Remco Evenepoel.