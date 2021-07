Des volontaires de la Croix-Rouge flamande déployés dans les zones sinistrées de Wallonie

La Croix-Rouge du nord du pays a été sollicitée par la Croix-Rouge de Belgique, active en Belgique francophone, qui est chargée de coordonner l'aide d'urgence dans la zone sinistrée. Quatre équipes de secouristes, de cinq personnes chacune, seront déployées à partir de vendredi et au moins jusqu'à la fin du week-end. À partir de samedi, quatre volontaires seront également déployés pour fournir une assistance psychologique.

"Il s'agit bien sûr de personnes qui sont à l'aise dans ce domaine et qui parlent aussi le français", précise Jan Poté, porte-parole de la Croix-Rouge flamande. "En outre, des équipes de dix volontaires de crise chacune seront déployées dans trois communes - Trooz, Chaudfontaine et Pepinster - pour distribuer des kits d'hygiène et des imperméables. Cette aide sera présente au moins jusqu'à la fin du week-end."

Le nombre de volontaires à s'être manifestés pour prêter main forte en situation de crise s'élève actuellement à 13.900 et l'organisation flamande estime que des mains supplémentaires seront nécessaires dans la zone sinistrée pendant au moins un an encore. Les dons continuent également d'affluer.

La Croix Rouge et la Croix Rouge de Belgique communiqueront la semaine prochaine le nombre de dons déjà reçus et leur affectation.