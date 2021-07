Geert Molenberghs : "Grâce à la couverture vaccinale, une grande différence par rapport à l’automne 2020"

Le biostatisticien Geert Molenberghs (UHasselt et KU Leuven), et sa collègue Christel Faes (UHasselt), suivent de près la relation entre le nombre de contaminations et d'hospitalisations durant les vagues de covid-19. "Un doublement du nombre de cas pendant la grande vague de l'automne 2020 avait entraîné une augmentation de 60 % des admissions à l'hôpital", indique Geert Molenberghs. "Par exemple, supposons que l'on passe de 1 000 à 2 000 contaminations en quelques jours, les hospitalisations passeraient de 100 à 160."