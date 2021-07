Succès de foule malgré les restrictions pour la première journée de portes ouvertes au Palais royal

À partir de 10h30, heure de la première visite ce vendredi, et jusqu'au 29 août inclus, les allées et salles du palais royal de Bruxelles seront une nouvelle fois accessibles aux amateurs et amatrices d'architecture. Une dizaine de jours après l'annonce de l'événement, l'édifice accueillera de nombreux visiteurs qui pourront, cette année, profiter également d'une promenade dans le jardin du palais.