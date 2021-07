Bassin de la Vesdre : la prudence conseillée aux habitants face aux intempéries annoncées

Pour les personnes qui doivent rester chez elle, il est également conseillé de rester à l'écoute des médias et de gagner l'étage si la situation se dégrade. "Il est conseillé, notamment, de monter tous les objets de valeur à l'étage. Il importe de mettre en sécurité (sur les hauteurs) les véhicules stationnés sur la voirie. En tout état de cause, la présence en voirie ou dans les espaces publics est fortement déconseillée", ajoutent le gouverneur et les communes de Baelen, Chaudfontaine, Dison, Eupen, Fléron, Jalhay, Limbourg, Olne, Pepinster, Spa, Theux, Trooz, Verviers et Welkenraedt.

La police locale a utilisé un drone équipé d’un haut-parleur pour prévenir les riverains et les encourager à se mettre en sécurité. "Avec la caméra dont est équipé le drone, nous pouvons en outre surveiller comment se comporte la Vesdre. Et donner des informations à la population, si nécessaire", expliquait le chef de corps Alain Barbier à VRT NWS ce samedi.

Quant aux habitants de la région, ils se montrent courageux bien qu'inquiets, et souvent fatalistes, après le drame vécu la semaine dernière.