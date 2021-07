Intempéries: dégâts à Dinant et Namur, la vallée du Démer retient son souffle

Le météorologue de la VRT, Frank Deboosere, annonçait au JT de 19h que les régions de Dinant et Namur, mais aussi entre Malines et Termonde seraient particulièrement affectées par les grosses pluies, accompagnées d’éclairs, de rafales de vent et de grêle. "A certains endroits, entre 20 et 30 litres d’eau par mètre carré sont déjà tombés. Localement, cela pourrait être plus intense encore. Il est donc presque certain qu’il y aura des inondations à certains endroits".

Les deux fronts d’intempéries avançaient vers le nord et le nord-est du pays. "Les intempéries sont en route vers les provinces de Liège et du Limbourg. Il faudra attendre 1h ou 2h du matin avant que le pire ne soit passé".

Selon Frank Deboosere, la vallée du Démer (photos) - qui prend sa source en Hesbaye et traverse Bilzen, Hasselt, Diest et Aarschot - pourrait être très touchée ce samedi. "Les averses sont attendues avant tout à l’est du pays, notamment au-dessus de la vallée du Démer".