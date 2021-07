JO de Tokyo : Wout van Aert offre une première médaille à la Belgique

Remco Evenepoel a terminé 42e et deuxième Belge ce samedi, dans un groupe à 10:12 de Carapaz. Les Belges Tiesj Benoot et Mauri Vansevenant terminent respectivement 58e et 77e. Le champion olympique en titre, Greg Van Avermaet (photo), a abandonné la course à 53 km de l'arrivée.

Van Avermaet s'est mis au service des leaders de l'équipe belge Wout van Aert et Remco Evenepoel en roulant en tête de peloton en début de course. Le coureur de 36 ans avait été sacré champion olympique en 2016 à Rio. Il s'y était imposé devant le Danois Jakob Fuglslang et le Polonais Rafal Majka.