JO : la Belgique remporte son premier match en hockey et en basket 3x3

Les Red Lions ont entamé leur tournoi olympique, le quatrième consécutif depuis les Jeux de Pékin en 2008, par une victoire 1-3 face aux Pays-Bas, championne d'Europe et 3e nation mondiale de hockey. Menés au score, ils ont renversé le cours du match grâce à un triplé d'Alexander Hendrickx, sur trois phases arrêtées (deux pc et un stroke) tombé en quatre minutes dans le 3e quart-temps.

Les Red Lions, en blanc pour leur match d’ouverture, ont mis d'emblée le stick sur la balle et assuré le tempo du match. Un envoi de De Kerpel repoussé par le gardien Blaak et la reprise non cadrée sur le rebond de Van Aubel (9e) furent les plus belles occasions belges du premier quart (0-0). Un but fut refusé aux Belges (20e), après consultation de la vidéo, "c'était but mais l'arbitre a sifflé avant que la balle ne rentre dans le but" a expliqué De Kerpel. Le premier penalty corner (pc) du match tomba côté néerlandais, à la suite d'une faute de Hendrickx mais l'envoi de Van Ass manqua le cadre de Vanasch jusque-là totalement au repos (26e). Le marquoir était toujours vierge au repos.

Une carte verte de De Kerpel (35e) eut des graves conséquences. Les Néerlandais profitèrent de leur supériorité numérique et Hertzberger ponctuait une belle action individuelle dans le plafond du but (1-0, 35e). Ce but ne découragea pas l'équipe belge. A la 41e, les Red Lions obtenaient leur premier pc, après consultation vidéo le stick du gardien ayant touché celui de Briels qui réclama les images. Le redoutable "sleep" de Hendrickx ne laissait pas passer sa chance d'égaliser (1-1). Le match venait de basculer. Un stroke était accordé à Charlier et Hendrickx trouvait à nouveau le fond des filets néerlandais (1-2, 43e).

Dès cet instant les Néerlandais devaient se découvrir et les espaces s'ouvraient enfin devant les Red Lions. Conséquence deux pc consécutifs étaient accordés juste avant la fin de la 3e période et l'inévitable Hendrickx plantait son 3e but de la période sur le second (1-3, 45e). Dans la dernière période, les Belges ont surtout géré leur avantage face à des Néerlandais sans solution. Il s'agissait d'une première rencontre de poule. Lundi (2h30 belges), la Belgique affrontera l'Allemagne, vice-championne d'Europe.

Le sentiment général des Red Lions après leur victoire était évidemment positif. L'avis général est que les Belges ont dominé leurs adversaires néerlandais. "On s'est battu sur tout et on n'a rien donné. On a joué à un plus haut niveau qu'à l'Euro", avançait Nicolas De Kerpel. "Ils sont moins acclimatés que nous à la chaleur, ils étaient moins frais, ça se voyait. À un moment ils ne savaient pas suivre. La chaleur était très supportable." "La défense a été la clé de ce match", selon Arthur Van Doren. "On leur a donné un goal, très beau d'ailleurs, à dix, sinon pas grand-chose. Cela nous donne beaucoup de satisfaction." "On était vraiment bien préparé physiquement, c'est le sentiment de tous les joueurs", a précisé Felix Denayer, le capitaine. "Et d'autre part, on a vraiment bien gardé la balle. On perd alors moins d'énergie que si on doit courir derrière la balle."