La ville de Spa ajoutée au patrimoine mondial de l’Unesco

Mais, c'est également une opportunité pour mettre sur pied un "projet de ville" autour du patrimoine, assurer un développement aux retombées positives pour le tourisme, l'emploi, le cadre de vie ou encore de renforcer la fierté du Spadois pour sa ville : "C'est une reconnaissance du travail de préservation et de valorisation du patrimoine que la ville entreprend", ajoute la bourgmestre. "Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont porté ce projet tout du long. Désormais, une nouvelle aventure va débuter avec un plan de 62 actions ".

Anne Pirard, coordinatrice pour cette candidature, se tourne également vers l'avenir : "Notre passé a été reconnu et désormais ce chapitre se clôt pour débuter autre chose". À noter que l'Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) a apporté son soutien à Spa pour cette candidature. L'inscription sur la Liste du patrimoine mondial apportera aux "Grandes villes d'eaux d'Europe" non seulement la reconnaissance de leur valeur universelle exceptionnelle, mais aussi une meilleure protection et une coopération renforcée dans les domaines de la conservation du patrimoine, de la balnéothérapie (soins par les eaux) et la santé, de la culture et du tourisme.

La bourgmestre spadoise conclut en annonçant un déplacement au mois de septembre prochain du côté de Vichy, une des 11 cités thermales reprises dans la liste reconnue par l'UNESCO, afin de signer un pacte d'amitié.

"Félicitations à la ville de Spa et aux personnes ayant œuvré pour ce projet. Nous nous réjouissons de la décision du comité de l'UNESCO avec un nouveau site du patrimoine mondial de l'humanité désormais en Wallonie. Quelle reconnaissance majeure pour notre patrimoine", s'est réjoui la ministre wallonne du Tourisme et du Patrimoine Valérie De Bue. "Les sources, les thermes, le casino, les promenades et son cadre exceptionnel sont autant d'attributs qui font de Spa, une ville touristique à part entière. Depuis cinq siècles, elle brasse les touristes de tous horizons venus d'abord pour le thermalisme de soins avant celui de loisirs".