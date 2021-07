La zone neutre pour les grévistes de la faim fermée au public suite à un afflux de sans-papiers

Vendredi, il y avait beaucoup de personnes, majoritairement des hommes, venant d'Afrique du nord et qui vivent depuis longtemps sur le territoire belge en travaillant au noir. Ces personnes qui ne peuvent pas prétendre au statut de réfugié sont cataloguées comme des "migrants économiques". Certains sans-papiers présents ont fait le déplacement depuis d'autres villes du pays pour ne pas manquer ce qu'ils estiment être une opportunité de révision de leur dossier.

"Cela fait 13 ans que je suis en Belgique", a souligné Jacques-Philippe Dadzie, un Togolais de 50 ans. "Je viens de Namur pour les papiers... J'ai fait plusieurs demandes de régularisation - le statut de réfugié et le 9ter pour raisons médicales - et je n'ai eu que des refus. J'ai passé treize ans ici et j'ai 50 ans. Je n'ai plus rien qui m'attend au pays. Je suis handicapé, j'ai un pied amputé, mais je veux des papiers pour travailler. Je suis soudeur et cela fait partie des métiers en pénurie en Belgique."

D'autres profils sont plus atypiques, comme celui d'Amirul Hossain, un ressortissant du Bangladesh âgé de 42 ans. Il a quitté l'Angleterre et vit depuis dix ans à Gand, où il travaille comme chef de cuisine dans des hôtels avec sa femme : "Notre fils de 18 ans est allé à l'école ici. De 2011 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais demandé la moindre aide de l'Etat. Nous avons toujours travaillé. (...) Aujourd'hui, je suis venu car j'espère que mon dossier sera rediscuté. J'espère. On a accusé deux refus de régularisation."

Le journaliste Gianni Paelinck (VRT NWS) a quant à lui recueilli en zone neutre le témoignage d’une ressortissante marocaine sans papiers, dont les trois demandes de régularisation depuis 2009 ont été successivement refusées, et qui espère aussi que son dossier sera réétudié (vidéo). Elle affirme que la plupart des sans-papiers travaillent et méritent la régularisation de leur situation.