Le bilan des intempéries revu à la baisse à 36 morts, toutes les victimes sont identifiées

La 37e victime s’est avérée être un homme qui s’était noyé dans l’Ourthe à Sy (province de Liège) le 11 juillet dernier en tentant de sauver les deux filles de sa compagne. Il y est parvenu, mais a succombé lui-même dans les eaux. Le tragique accident s’est donc produit avant les intempéries meurtrières dans la région. Son corps retrouvé n’a pas été compté parmi les victimes des inondations.

Le nombre de personnes portées disparues a, lui, été corrigé à la hausse. De six jeudi, il est passé à onze ce vendredi. "A la suite des mises à jour communiquées par le numéro d'information 1771 et la police fédérale, la Cellule des personnes disparues avait ce vendredi matin 17 dossiers de personnes potentiellement disparues à traiter. En effet, onze nouveaux signalements de personnes disparues avaient été réenregistrés. Entretemps, cette liste peut déjà être réduite à onze personnes puisque six dossiers ont été résolus au cours de la journée", expliquait le Centre de crise.

Le numéro d'information 1771, la police fédérale et la police locale reçoivent encore des signalements d'éventuelles disparitions et ces chiffres fluctueront donc encore légèrement.