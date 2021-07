Le Brabant flamand n’accorde pas de permis pour la centrale à gaz de Vilvorde

Selon le quotidien De Tijd et l’information confirmée à VRT NWS, la députation permanente de la province du Brabant flamand refuse d'accorder un permis à l’entreprise énergétique Engie-Electrabel pour l'implantation d'une centrale à gaz à Vilvorde. La décision est surprenante et constitue un revers pour un avenir proche censé se passer de l'énergie nucléaire dès 2025, puisqu'il faudrait construire deux à trois grandes centrales à gaz dans notre pays. "D’après nous, il s’agit à Vilvorde d’un des endroits les plus appropriés en Belgique pour construire une nouvelle centrale à gaz avec un impact minimal sur l’environnement", réagissait Engie-Electrabel.