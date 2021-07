Des scouts flamands forcés d’abandonner leur camp à Saint-Aubin

Quelque 40 jeunes âgés de 6 à 14 ans étaient arrivés récemment à Saint-Aubin et y avaient monté leurs tentes. Mais celles-ci se sont retrouvées les pieds dans l’eau en soirée.

La direction des scouts a alors décidé de suspendre le camp et de le quitter au plus vite. "Les parents étaient contents de retrouver leurs enfants sains et saufs à Steenokkerzeel", indiquait le bourgmestre Kurt Ryon à VRT NWS.